Tunisie : Maher Medhioub (Ennahdha) adresse une lettre au président américain Joe Biden

Le dirigeant du parti islamiste Maher Medhioub a adressé, ce lundi 12 décembre 2022, une lettre au président américain Joe Biden, où il exprime notamment son appel pour que une prise de position des États-Unis : «Le peuple tunisien attend avec impatience une prise de position réelle de son partenaire stratégique, afin de sauver la Tunisie des dangers financiers et économiques imminents et pour le retour de la démocratie détournée», a-t-il notamment écrit.

Dans sa lettre adressée à Biden, le dirigeant du parti Ghannouchi qui se présente toujours comme un député, déplore aussi le soutien américain au président de la république Kaïs Saïed, qui se trouve actuellement à Washington pour prendre part au IIe Sommet Etats-Unis-Afrique.

«Excusez ma franchise, mais permettez-moi de vous dire que je suis choqué lorsque je vous vois tendre une main de paix aux tyranniques qui ont renversé un système constitutionnel et fermé un parlement élu avec un char militaire», a-t-il encore écrit, en dénonçant également des procès militaires, lancés notamment contre Abou Yaareb Marzouki, Abderrazak Kilani et Rached Ghannouchi qu’il a décrit comme «un penseur modéré et fondateur de l’École du rassemblement».

Tout en exprimant sa gratitude aux États-Unis pour son soutien et ses nombreuses aides à la Tunisie et en rappelant les liens solides entre les deux pays, Maher Medhioub a également affirmé «avoir beaucoup d’espoir pour le succès du sommet États-Unis-Afrique pour la construction d’une véritable feuille de route pour l’avancement du continent africain et pour des partenariats d’investissement qui offrent des opportunités d’emploi et ouvrent des portes d’espoir pour sa jeunesse et les générations futures».

Ainsi, le dirigeant nahdhaoui compte sur les États-Unis, pour «mobiliser les mécanismes et partenariats régionaux et internationaux pour sauver la Tunisie et soutenir les aspirations du peuple tunisien à la liberté.»…

Y. N.