Législatives en Tunisie : Al-Bawsala boycottera les travaux du prochain Parlement

L’Organisation Al-Bawsala a annoncé, ce mardi 13 décembre 2022, qu’elle boycottera les travaux de la prochaine Assemblée des représentants du peuple (ARP) issue des législatives du 17 décembre.

Dans un communiqué, l’organisation affirme toutefois qu’elle va poursuivre «son rôle de contrôle en sa qualité de l’un des piliers de la société civile, notamment en supervisant les législations qui seront promulguées par le président de la République», mais refuse cependant d’être «un faux témoin d’un processus individuel et d’un parlement de façade, issu d’un processus sans dialogue et unilatéral, dont le but est de permettre au président de détenir tous les pouvoirs en main».

La même source ajoute que le boycott des travaux a été décidé après une évaluation objective basée sur un certain nombre de données, tels que plusieurs lois promulguées par la présidence, à l’instar de la loi électorale, dont découlera «un parlement qui ne sera pas représentatif et dans lequel il n’y a pas de parité».

