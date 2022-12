Tunisie : la société civile au secours des «victimes du décret n°54»

Un groupe de journalistes, d’universitaires, d’avocats et d’hommes politiques a appelé le président de la république à retirer le décret n° 2022-54 du 13 septembre 2022 relatif à la lutte contre les infractions relatives aux systèmes d’information et de communication.

Dans un communiqué publié par l’agence Tap lundi 12 décembre 2022, les signataires estiment que ce décret représente «une menace» pour les libertés individuelles, y compris la liberté d’expression. Et dénoncent la répression contre les journalistes et les poursuites à leur encontre.

Les signataires de la déclaration proposent de former un comité national pour défendre «les victimes du décret n°54» et les victimes des pratiques répressives à l’encontre de l’opposition et des militants.

A cet égard, ils critiquent la convocation de Nizar Bahloul, directeur du site d’information Businessnews, à comparaître devant le tribunal, suite à une plainte déposée contre lui par la ministre de la justice Leila Jaffel.

La déclaration a été signée par 200 personnalités nationales dont Youssef Seddik, Mohamed Kilani, Neila Zoghlami, Mohamed Yassine Jelassi, Fadhel Abdelkefi et Bochra Belhadj Hamida.