La semaine du cinéma de l’ALBA à la Cinémathèque tunisienne

La Cinémathèque tunisienne accueille dès ce soir, mercredi 14 décembre, la Semaine du cinéma de l’ALBA (Alliance bolivarienne pour les Amériques).

Dans le cadre de la célébration du18e anniversaire de l’ALBA-TCP (un mécanisme d’intégration fondé le 14 décembre 2004 par les présidents de Cuba, Fidel Castro, et du Venezuela, Hugo Chávez, basé sur l’amitié et la solidarité entre les peuples), le nouveau cycle de projections de la Cinémathèque sera entièrement dédié au cinéma de l’ALBA, il sera l’occasion de découvrir un cinéma encore peu connu à travers une sélection de courts et de longs métrages sortis entre 1989 et 2017.

Les films programmés proviennent du Cuba, du Venezuela, de Saint-Vincent et les Grenadines, du Nicaragua et de la Bolivie.

Le programme démarre ce soir avec une exposition photographique, et se poursuit jusqu’au 17 décembre.

