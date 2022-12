Tunisie : Disparu à Radès, l’adolescent Baraa retrouvé sain et sauf à Sousse

L’adolescent de 14 ans Baraa disparu depuis lundi dernier à Radès (banlieue sud de Tunis) a été retrouvé à Akouda au gouvernorat de Sousse, ce mercredi 14 décembre 2022.

C’est ce que vient d’annoncer la municipalité de Radès, en précisant que Baraa a été retrouvé sain et sauf et qu’il sera remis à sa famille dans les heures à venir.

La municipalité de Radès a dressé, dans son communiqué, ses remerciements aux unités sécuritaires ainsi qu’aux citoyens et en particulier les habitants de la ville, qui se sont mobilisés dans cette affaire et ont aussi félicité la famille de Baraa pour son retour sain et sauf auprès des siens, avant de conclure en appelant tous les parents à la prudence et à la vigilance.

Rappelons que le ministère public du Tribunal de Ben Arous a autorisé l’ouverture d’une enquête sur les circonstances de cette disparition, en chargeant la police judiciaire de mener les investigations nécessaires.

Y. N.