Affaire de l’adolescent disparu à Radès et retrouvé à Sousse : Précisions de la DGSN

La Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) est revenu cet après-midi, sur l’affaire de l’adolescent de 14 ans disparu lundi à Radès (banlieue sud de Tunis) et retrouvé, hier à Akouda au gouvernorat de Sousse.

Dans un communiqué publié ce jeudi 15 décembre 2022, la DGSN a précisé que suite à l’alerte sur la disparition de l’adolescent, dont le téléphone était hors service, des investigations ont été menées et il a pu être identifié via des caméras de surveillance, l’une au niveau de la gare à Radès et une autre à la gare à Sousse.

La même source ajoute que la police de Sousse a été alertée à son tour et que les agents ont mené des recherches sur terrain, en particulier dans les stations de transport, avant de retrouver l’adolescent au niveau de la gare.

Ce dernier a été entendu en présence de sa mère (qui été contactée et qui s’est rendue sur les lieux) ainsi qu’en présence du délégué régional de la protection de l’enfance à Sousse, et a confirmé avoir quitté le domicile familial pour faire un tour avec une camarade de classe, avant de se rendre chez sa grand-mère à la cité Milaha à Radès, ajoute la DGSN.

Après avoir reçu un appel téléphonique de son père qui l’a réprimandé parce qu’il n’avait pas répondu à plusieurs de ses appels, il a décidé d’aller à la gare pour se rendre chez sa tante qui habite à Sousse, et ce, sans en informer ses parents. Au cours de son déplacement, il s’est rendu compte que son téléphone portable était déchargé et il n’a donc pas pu contacter sa tante pour l’informer de son arrivée.

Une fois à Sousse, il a erré pendant les heures dans la rue, avant de passer la nuit dans un des cafés de la place, et a décidé de rentrer à la maison, le lendemain en se rendant à la gare de Sousse, où les unités sécuritaire l’ont trouvé, ajoute encore la DGSN, en précisant que l’adolescent a affirmé n’avoir subi aucune agression et qu’il craignait des reproches de ses parents.

Le communiqué de la DGSN vient mettre fin à toutes les rumeurs diffusées sur les réseaux sociaux, relatives à un éventuel enlèvement; version qui avait, notons-le été publiée sur Facebook par certains proches de l’adolescent dont un célèbre chroniqueur , en diffusant une photo (à visage découvert) d’un jeune homme présenté comme l’agresseur…

Y. N.