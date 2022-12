Un réseau international de trafic d’héroïne démantelé entre Tunis et la Soukra

La garde nationale a démantelé réseau international de trafic d’héroïne entre entre Tunis et la Soukra. Six suspects, dont le chef dudit réseau ont été arrêtés et placés en détention.

C’est ce qu’indique la Direction généréle de la garde nationale (DGGN), dans un communiqué publié ce mercredi 14 décembre 2022, en précisant que l’enquête a été ouverte par la Direction centrale de lutte contre le trafic de drogue et a permis, en date du 7 décembre, l’arrestation de 5 membres de ce réseau, à Tunis.

Les investigations ont permis d’identifier et de localiser le principal suspect, qui fait entrer la drogue en Tunisie par le biais d’un dealer habitant à l’étranger.

En coordination avec le parquet, une descente a été effectuée au domicile du chef du réseau à la Soukra, où les agents ont saisi de l’héroïne, des sommes d’argent d’une valeur de 35500 dinars tunisiens, des voitures de luxe, une camionnette, une grosse moto, ajoute la DGGN, en précisant que la valeur totale de la saisie s’élève à plus de 810.000 dinars.

Les six suspects ont tous été placés en détention, sur ordre du ministère public et l’enquête se poursuit.

Y. N.