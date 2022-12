La Librairie Al Kitab ouvre ses portes à Mutuelleville : Retour en images sur la soirée d’inauguration

La librairie Al Kitab vient d’inaugurer, mardi 13 décembre, un troisième point dédié aux livres et à la culture avec un nouveau concept à Mutuelleville. Découvrez en images, ce nouvel espace artistique et culturel, qui accueillera également des expositions artistiques et/ou artisanales ainsi que des animations culturelles.

Al-Kitab Mutuelleville, dotée d’une architecture contemporaine et située à l’avenue Jugurtha sera multilingue (arabe, français, anglais) et offre un lieu convivial, où les amoureux du livres «de 7 à 77 ans» pourront se rencontrer, s’installer, échanger, découvrir et se cultiver.

C’est le 3e point de la Maison créée en 1967, après celui de l’avenue Habib Bourguiba au centre-ville de Tunis et l’avenue de l’Indépendance à la Marsa (banlieue nord de Tunis).

Y. N.