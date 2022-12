Météo-Tunisie : Des pluies attendues dans certaines régions cette nuit

L’Institut national de la météorologie (INM) a annoncé, ce jeudi 15 décembre 2022, un temps parfois nuageux au nord du pays, avec des pluies éparses et orageuses dans les régions de l’extrême nord-ouest, attendues cette nuit.

Dans un bulletin météo, l’INM ajoute que le ciel sera nuageux dans le centre et au sud de la Tunisie.

Quant aux températures, elle varieront cette nuit entre 13 et 18°c au nord et entre 19 et 24°c ailleurs, sachant que les maximales enregistrées ce jeudi, ont grimpé de 6 à 8 degrés au-dessus des normales saisonnières

L’INM a d’autre part appelé à la vigilance car les vents souffleront fort, en particulier près des côtes et dans le sud du pays.

