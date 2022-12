Tunisie : Inauguration du Salon de la décoration et du design 2022

Le palais des expositions au Kram accueille en ce moment et jusqu’au 25 décembre une nouvelle édition du Salon de la déco et du design (Dardéco).

Lancé en 2004 par ITF, Dardéco est le plus grand salon dédié à la décoration et au design en Tunisie. L’événement compte chaque année plus de 60.000 visiteurs et donne à voir les dernières tendances, créations et idées de décoration.

L’espace se compose de trois grands espaces : Espace design et création, espace maison déco et espace jardin déco. L’événement permet chaque année de mettre en relation designers et producteur-fabricants afin de développer les partenariats et de soutenir le financement de la création, mais aussi de rapprocher l’université de l’entreprise et mettre en contact le corps professoral du design et de la création avec les producteurs.

F.B