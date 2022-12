Le film tunisien « Sous les figues » sort en Belgique : Carton plein auprès du public et de la presse

Le film tunisien « Sous les figues » d’Erige Sehiri vient de sortir dans les salles de cinéma en Belgique où il avait auparavant remporté plus d’un prix. Les critiques et le public belges sont sous le charme de ce beau film que le CNCI a choisi pour représenter la Tunisie dans la course aux Oscars 2023.

Une première mondiale à la Quinzaine des Réalisateurs à Cannes, plusieurs prix internationaux, un Tanit d’argent … Le premier long-métrage de fiction de la jeune cinéaste tunisienne Erige Sehiri « Sous les figues » est l’un des plus beaux films tunisiens de cette année, pas étonnant qu’il ait été choisi par le Centre national du Cinéma et de l’Image (CNCI) pour représenter le cinéma tunisien dans la course à l’Oscar du meilleur film international.

Le film qui avait remporté le premier prix du Festival de Namur et le prix Révolution du Festival Cinemamed en Belgique, vient de sortir dans les salles de cinéma de Bruxelles et de Wallonie, et les éloges n’ont pas tardé à arriver aussi bien de la part du public que de la presse et des critiques.

F.B