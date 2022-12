My First Doc 2022 : Un festival tunisien sans films tunisiens

La cinquième édition du Festival My First Doc aura lieu du 27 au 30 décembre à la Cinémathèque tunisienne. La programmation vient d’être dévoilée, aucun film tunisien ne figure dans la sélection.

L’association Cinéma documentaire tunisien (ACDT) organise pour la cinquième année consécutive le festival international My First Doc qui met à l’honneur le genre documentaire et les premières expériences de réalisation de jeunes cinéastes.

La direction du festival vient de communiquer le programme de la 5e édition. 18 films provenant de différents pays européens, maghrébins et arabes font partie de la sélection, mais curieusement aucun film tunisien n’y figure.

F.B