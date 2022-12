Tunisie : Décès de l’artiste musicien Habib Erraies

Le ministère des Affaires culturelles a déploré, ce soir, le décès de l’artiste musicien Habib Erraies, survenu ce jeudi 15 décembre 2022.

Musicien, professeur et chercheur musical Habib Erraies a commencé sa carrière en tant qu’enseignant, puis a côtoyé les grandes figures du Malouf, rappelle le ministère, citant notamment Mohamed Khalf’Allah, Mohamed Guezguez et Salah Chahed, et a en parallèle entamé l’apprentissage du luth (Oud).

Habib Erraies s’est ensuite intéressé à l’apprentissage de la musique notamment à l’Institut régional de Sousse, puis à l’Institut National de Musique, où il a obtenu un diplôme de Musique arabe, puis a commencé à enseigner le luth, à son tour dans le même institut.

Il a collaboré avec plusieurs groupes et orchestre notamment le groupe musical de l’Établissement de la radiodiffusion‑télévision tunisienne, la Rachidia, ainsi que l’Orchestre symphonique tunisien et a également participé à de nombreuses manifestations culturelles en Tunisie et à l’étranger, ajoute encore le ministère, en affirmant que le regretté Habib Erraies est considéré comme l’un des artistes le plus important qui a collaboré à l’élaboration des programmes pédagogiques des instituts spécialisés en musique relevant du département, ainsi qu’à l’élaboration de nombreux programmes pédagogiques.

Le maestro qui possédait plusieurs cordes à son arc, s’est aussi intéressé à la recherche musicale à travers la publication de plusieurs ouvrages et de références académiques, ajoute la même source en présentant ses condoléances aux proches, à la famille, et aux amis du regretté Habib Erraies.

Plusieurs artistes ont également exprimé leur douleurs suite au décès du maestro, à l’instar de la cheffe d’orchestre tunisienne Amina Srarfi, qui s’est exprimée en ces termes : «J’ai prié pour qu’il revienne mais le bon Dieu a voulu autrement. Un ami, un musicien de l’orchestre symphonique de notre époque, un bon pédagogue Habib Erraies c’est tout ça. Repose en paix Habib. Allah yerhamek. Mes sincères condoléances à toute la famille».

Y. N.