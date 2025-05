Tunisie | Hommage à Kafon, l’artiste au grand cœur parti trop tôt

Un hommage vibrant est rendu à Ahmed Laabidi, plus connu sous son nom d’artiste Kafon, l’enfant du peuple devenu une figure incontournable de la musique tunisienne.

L’annonce ce samedi 10 mai 2025 du décès du reggaeman Kafon a sucité une vague d’émotion et de tristesse : fans, amis, proches et artistes ont rendu hommage à l’artiste qui a chanté avec son âme et son cœur et qui a tiré sa révérence à l’âge de 42 ans

Kafon s’est fait connaître du grand public en 2013 grâce à « Houmani », chanson phare interprétée en duo avec Mohamed Amine Hamzaoui et qui a résonné bien au-delà des quartiers populaires qu’il dépeignait avec une authenticité poignante. Proche des jeunes générations, il chantera leurs frustrations mais aussi leurs rêves et espoirs.

Ahmed Laabidi aimait et savait aborder sans détour les réalités sociales, les difficultés et les rêves de son public, touchant en plein cœur, jeunes et moins jeunes.

Artiste aux multiples facettes, Kafon avait également su conquérir le petit écran tunisien. Ses apparitions remarquées dans plusieurs feuilletons à succès ont révélé un talent d’acteur indéniable. Sa capacité à incarner des personnages authentiques et proches du vécu des Tunisiens, comme ce fut le cas récemment dans la série « Ragouj », avait une fois de plus séduit le public.

Depuis des années, Kafon avait publiquement révélé qu’il était atteint de la maladie de Buerger, une affection rare et sévère des artères qui lui a causé plusieurs amputations au niveau des membres inférieurs. Depuis, il a été un véritable combattant, luttant dignement contre la maladie : Une leçon de vie et de courage, rappellent ses proches.

Aujourd’hui, la Tunisie perd une voix singulière, un artiste qui a su marquer sa génération par son talent, son engagement et son authenticité et un homme humble et au grand cœur.

Les hommages affluent sur les réseaux sociaux et les médias, témoignant de l’amour et du respect que Kafon inspirait et qu’il inspirera pour toujours.

Y. N.