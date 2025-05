Mahdia | Hôpital Tahar Sfar : Enquête sur une affaire de suspicion vol de matériel

Une enquête a été ouverte par le Parquet de Mahdia pour suspicion de vol d’équipements hospitaliers de l’hôpital Tahar Sfar.

L’information a été confirmée par le directeur régional de la santé Youssef Bedoui dans une déclaration, ce samedi 10 mai 2025 à l’agence Tap, en précisant qu’un récent inventaire a révélé un manque au niveau d’un lot de matériel ancien stocké dans un espace de l’établissement hospitalier.

Face à ce constat, l’administration de l’hôpital a alerté les autorités compétentes, signalant une disparition suspecte de matériel et le Parquet a immédiatement ordonné l’ouverture d’une enquête.

Plusieurs interpellations et interrogatoires ont été menés à ce jour et les investigations se poursuivent dans le but d’identifier d’autres suspects pouvant être impliquées dans cette affaire.

Youssef Bedoui a par ailleurs précisé que le matériel concerné est principalement constitué de lits d’hôpital qui avaient été retirés du service et qui étaient destinés à être vendus dans le cadre d’un appel d’offres public.

Y. N.