Remise des prix Comar d’Or le 17 mai au Théâtre de Tunis

Les Prix Comar d’Or du roman tunisiens, qui sont cette année à leur 29e session, seront décernés lors d’une cérémonie officielle et d’une soirée de gala, organisées sous l’égide du ministère des Affaires culturelles, le samedi 17 mai 2025, à partir de 19h30, au Théâtre municipal de Tunis.

Ces prix, qui sont attribués par les Assurances Comar, dans le cadre de leur politique de RSE (responsabilité sociale de l’entreprise), récompenseront les meilleurs romans tunisiens publiés en langues arabe et française entre le 1er avril 2024 et le 31 mars 2025 et sélectionnés par deux jurys de romanciers, de critiques et de journalistes constitués à cet effet.

Il s’agit, comme chaque session, de six prix au total : deux Comar d’Or, d’un montant de 10 000 DT chacun, deux Prix spécial du jury, d’un montant de 5000 DT chacun et de deux prix Découverte d’un montant de 2 500 DT chacun.

Pour la soirée de tarab, on annonce la participation de trois talents de la scène musicale tunisienne : Rania Zarrouk, Mohamed Ben Salah et la grande Olfa Ben Romdhane, qui interpréteront un répertoire de chansons arabes et tunisiennes.

