Hold-up dans une agence bancaire à Gafsa : Le braqueur principal et ses complices arrêtés (Photos)

La polie judiciaire de Gafsa a annoncé, hier, l’arrestation de l’auteur principal du braquage avec une arme à feu dans agence bancaire, ainsi que 5 autres complices, qui l’ont aidé à commettre ce hold-up le 8 décembre courant.

Dans un communiqué publié hier, vendredi 16 décembre 2022, la PJ de Gafsa a précisé que les investigations ayant été menées pendant les six premiers jours de l’enquête ont permis d’identifier le braqueur principal ainsi qu’un complice qui l’accompagnait, et qu’une descente a été effectuée dans une maison à El Guettar, où les deux suspects se cachaient.

Ces derniers avaient cependant pris la fuite et les agents ont saisi le fusil et le scooter utilisés lors de ce braquage armé, ainsi qu’un sac contenant la somme d’argent volée, ajoute la même source, en affirmant que la police est parvenue après 48h d’investigations à localiser le suspect principal et que ce dernier a été arrêté par la police secours à Mdhilla, où il s’était caché dans une zone agricole.

Son arrestation a permis celle de 5 autres, dont l’individu qui l’accompagnait au moment des faits ainsi que 4 autres ayant aidé à préparer ce Hold-up et le parquet a ordonné la mise en détention de tous les suspects.

Y. N.