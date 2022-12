La Foire du Livre de la ville de Tunis de nouveau sur l’avenue Habib Bourguiba

Une nouvelle édition de la Foire du Livre de la ville de Tunis se tient en ce moment sur l’avenue Habib Bourguiba, au centre-ville de Tunis.

La 11e édition de la Foire du Livre de la ville de Tunis se poursuivra jusqu’au 4 janvier 2023 en face du Théâtre municipal de Tunis, permettant ainsi au grand public d’avoir accès à une large sélection de livres.

Une centaine de maisons d’éditions participent cette année à la foire avec plus de 30.000 ouvrages de différents domaines littéraires, académiques et scientifiques. Des rencontres et des ateliers sont également prévus tout au long de l’événement.

F.B