Soumoud : «Kaïs Saïed doit reconnaître l’échec de son processus et démissionner de la présidence»

Le collectif Soumoud estime que l’échec des législatives du 17 décembre représente également celui du processus du 25 Juillet dans son ensemble et appelle de ce fait le président de la république Kaïs Saïed à démissionner et à l’organisation d’une élection présidentielle anticipée.

Dans un communiqué publié de lundi 19 décembre 2022, Soumoud a précisé que la présidentielle doit être organisée dans un délai de 90 jours, en affirmant que depuis l’entrée en vigueur de la nouvelle constitution en date du 17 août 2022, Kaïs Saïed a perdu la légitimité constitutionnelle pour exercer ses fonctions de président de la République.

Le collectif a également affirmé que le faible taux de participation (8,8%) aux législatives «démontre le désintérêt des Tunisiens à ce processus électoral et se traduit par un rejet du système politique et électoral imposés par le président Saïed, qui doit reconnaître l’échec de son processus et démissionner de la présidence».

La même source a par ailleurs appelé les forces démocratiques de la société civile et politique à accélérer les consultation afin d’organiser un congrès national de sauvetage et à formuler des visions communes pour la prochaine étape afin d’épargner au pays un vide politique.

Y. N.