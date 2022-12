Le Prix Alecso Sharjah attribué l’artiste tunisien Sami Ben Ameur

Le premier prix Alecso-Sharjah pour les études linguistiques et lexicographiques vient d’être attribué à l’artiste plasticien Sami Ben Ameur.

Avec son ouvrage “Dictionnaire de la terminologie des arts visuels”, paru en langue arabe aux éditions “Al-Mokaddima”, a pu remporter le premier prix Alecso-Sharjah aux Emirats-arabes Unis, et ce, dans le cadre de la célébration de la Journée de la langue arabe.

Le prix Alecso-Sharjah d’études linguistiques et lexicographiques arrive cette année à sa cinquième édition. Il promeut la recherche et la production scientifique en langue arabe et incite les chercheurs à focaliser leurs recherches sur des sujets portant sur la langue arabe.

F.B