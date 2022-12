Appel à participation à la 2e édition du MIFF Hammamet

Le comité directeur du Master international Film Festival (MIFF) vient de lancer un appel à participation pour la deuxième édition du festival qui aura lieu au mois de mai 2023 à Hammamet.

La deuxième édition du Master international Film Festival aura lieu du 6 au 13 mai 2023. Il s’agit d’un nouveau rendez-vous cinématographique compétitif dirigé par le cinéaste Mokhtar Ladjimi, qui a démarré l’année dernière à Yasmine Hammamet et qui a réuni plusieurs cinéastes, acteurs et producteurs tunisiens, arabes, africains et internationaux.

Un appel à participation à la compétition officielle vient d’être lancé pour la deuxième édition, et ce, jusqu’au 15 janvier 2023.

F.B