Olivier Poivre d’Arvor : La Tunisie, plus belle destination pour passer les fêtes de fin d’année

Fortement attaché à la Tunisie, l’écrivain et diplomate français Olivier Poivre d’Arvor a annoncé aujourd’hui, mercredi 21 décembre, qu’il y revenait pour passer les fêtes d’année avec sa fille Faïza et ses amis, et qu’il avait hâte de goûter de nouveau « le bambalouni de Sidi Bou Saïd et la kamounia au poulpe ».

« La plus belle des destinations et la meilleure des compagnies pour passer les fêtes de fin d‘année: la Tunisie, chez moi, avec ma fille Faïza et mes amis! J’en profite pour encourager mes compatriotes à visiter, connaître, soutenir en toutes occasions et chérir ce pays à la grande culture empreinte d’humanité et d’ouverture aux autres. », a écrit l’ancien ambassadeur français.

F.B