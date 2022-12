Tunisie : Que cherche la commission électorale à cacher aux journalistes ?

Le Syndicat national des journalistes tunisiens (SNJT) a dénoncé les tentatives de l’Instance supérieure indépendante pour les élections (Isie) d’esquiver les questions des journalistes lors de la conférence de presse tenue lundi 19 décembre 2022 pour annoncer les résultats préliminaires du premier tour des élections législatives du 17 décembre (Farouk Bouasker, président de l »Isie, refuse de répondre aux questions des journalistes.)

«Il s’agit d’une violation flagrante du droit des journalistes et des citoyens à l’information et au suivi d’élections décisives pour l’histoire du pays», a déclaré le SNJT dans un communiqué, ajoutant que «l’Isie a tenté de cacher des informations aux médias et d’échapper à toute responsabilité.»

Pour le syndicat, cela témoigne du refus de la commission électorale d’assumer ses erreurs commises lors de la gestion du processus électoral, «comme en témoigne la faible participation au scrutin».

Le SNJT a également indiqué que la commission électorale avait «ordonné aux bureaux de vote et à ses membres locaux de ne pas communiquer le taux de participation électorale de manière actualisée».«L’Isie cache des informations et manque de respect aux journalistes depuis le référendum du 25 juillet», lit-on de même source.