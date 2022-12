La caravane numérique « Histoires immersives » passe par Gafsa

Dans le cadre de sa tournée dans les régions tunisiennes, la caravane itinérante numérique “Histoires immersives” vient de se rendre à Gafsa pour offrir aux plus jeunes de découvrir l’histoire et le monde de la culture à travers les nouvelles technologies.

Lancé au mois de septembre dernier à l’IFT, le projet “Histoires immersives” initiée par les Alliances Françaises de Tunisie, le Laboratoire de l’Economie Sociale et Sociale et Solidaire et la Fondation Tunisie pour le Développement, est une immersion dans le patrimoine tunisien et français à travers les nouvelles technologies de la réalité virtuelle.

En tête à tête avec la Joconde, Chauvet à l’aube de l’art, Revivre Notre Dame, Carthage VR, Les bâtisseurs et Fraternité font partie de l’expérience proposée par ce programme dont la dernière escale fut Gafsa.

F.B