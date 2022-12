Le biopic musical sur Whitney Houston débarque en Tunisie

Le film événement « I wanna dance with somebody » sur la vie de la diva américaine Whitney Houston est en ce moment dans les salles de cinéma en Tunisie.

« I wanna dance with somebody » est un film musical et autobiographique qui retrace la vie et la carrière de la grande chanteuse américaine Whitney Houston (1963 – 2012). Le film tient son titre de l’une des chansons phares de la diva, sorti en 1987.

Le film fait le portrait de Whitney Houston depuis ses débuts comme choriste dans le New Jersey jusqu’elle soit devenue l’une des grandes stars de son temps. Chanteuse, productrice, actrice et mannequin, la diva américaine a marqué toute une génération, son parcours atypique est à découvrir dans ce film signé Kasi Lemmons.

F.B