Point sur la propagation de la Shigellose en Tunisie (Hechmi Louzir)

Hechmi Louzir directeur de l’Institut Pasteur de Tunis a annoncé ce jeudi 22 décembre 2022 annoncé que depuis son apparition, 160 cas de Shigellose (maladie intestinale aiguë causée par une bactérie appartenant à la famille des Shigella Sonnei) ont été enregistrés en Tunisie.

La même source a précisé, dans une déclaration à l’agence Tap, que le nombre de contaminations n’a pas augmenté depuis une semaine, en ajoutant que la plupart des malades ont pu guérir après traitement, sachant qu’une fillette de 8 ans, prise en charge tardivement, est décédée le 21 novembre dernier à Tunis.

Hechmi Louzir a déclaré que la Direction de santé de base et l’Observatoire national des maladies nouvelles et émergentes ont analysé tous les cas enregistrés afin de connaître la source de la contamination mais que les causes exactes n’ont pas encore été déterminées à ce jour, en rappelant que cette bactérie appartenant à la famille des Shigella Sonnei est dangereuse car elle se propage rapidement et peut se montrer résistante aux antibiotiques.

Rappelons que la Shigellose provoque de fortes diarrhées, de la nausée, des douleurs abdominales et de la fièvre et peut entraîner des complications, en particulier pour les enfants, si elle n’est pas prise en charge.

Les professionnels de la santé ont souligné la nécessité de se laver les mains plusieurs fois par jour et de bien laver les fruits et légumes avant de les consommer, entre autres recommandations :

Lavage fréquent des mains avec du savon notamment avant la préparation des repas, après avoir mangé et après avoir changé les couches des nourrissons

Nettoyage et désinfection des sanitaires avant et après utilisation

Se couper les ongles.

Usage de l’eau potable provenant d’eaux contrôlées et dans l’impossibilité de s’en procurer, faire bouillir l’eau

Respect des règles d’hygiène pour la préparation des aliments, en particulier les fruits et kles légumes ainsi que la vaisselle

Jeter les couches des bébés contaminés dans des sacs étanches

Jetez les déchets de façon hygiénique et journalière tout en luttant contre les mouches à la maison

Interdiction de nager jusqu’à ce qu’à la guérison

Boire beaucoup

Privilégier l’allaitement naturel.

Contacter un médecin en cas de diarrhée

Toute personne contaminée doit rester à la maison et suivre les instructions du médecin et éviter tout contact avec le reste des membres de la famille.

