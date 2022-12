Tunisie : Lam Echaml appelle à un dialogue général et global avec la société civile  

Dans la déclaration ci-dessous, signée par son président Moncef Ben Slimane, l’association Lam Echaml réagit aux résultats des législatives du 17 décembre 2022 et réitère son rejet de «l’approche unilatérale et personnelle suivie par le président de la république».

Malgré son soutien au soulèvement du 25 juillet 2021 qui a mis fin au régime politique précédent et à ses élites qui ont dominé le pays au cours de la dernière décennie, l’association Lam Echaml a suivi avec une grande inquiétude les récentes élections législatives et le très faible taux de participation des tunisien-ne-s exigeant une révision sérieuse, immédiate et approfondie de l’approche politique imposée par le président de la république.

Considérant que l’autorité politique est pleinement responsable de la situation actuelle et à venir, Lam Echaml :

1- réaffirme sa position ferme exprimée dans ses déclarations antérieures qui refuse l’approche unilatérale et personnelle suivie par le président de la république dans toutes les étapes précédentes que ce soit à l’occasion de la consultation, de la modification de la constitution ou de la loi électorale;

2- considère que le faible pourcentage de participation aux élections est le résultat inéluctable de la monopolisation du pouvoir par le président de la république et des décisions arbitraires qui en ont résulté;

3- refuse le retour à la situation d’avant le 25 juillet 2021 comme elle refuse la poursuite de la gestion actuelle qui a conduit le pays à une situation économique, sociale et politique désastreuse;

4- exige, à l’instar de l’Union générale tunisienne du travail (UGTT), l’ouverture immédiate d’un dialogue général et global avec les organisations nationales et la société civile, dans le cadre d’une véritable démarche participative, en vue de réaliser les réformes économiques et sociales urgentes qu’attend le peuple tunisien depuis la révolution de 2011, et dont il a renouvelé l’exigence le 25 juillet 2021.