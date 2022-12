Tunisie : La Cour d’appel militaire rend son verdict dans l’affaire Ameur Ayed et Abdellatif Aloui

La Cour d’appel militaire vient de rendre son verdict, ce vendredi 23 décembre 2022, dans l’affaire du journaliste de la chaîne Zitouna TV Ameur Ayed et de l’ancien député Al-Karama Abdellatif Aloui.

C’est ce que vient d’annoncer l’avocat et dirigeant islamiste Samir Dilou, dans un post publié sur sa page Facebook en précisant que Ameur Ayed a été condamné à 2 mois de prison ferme et Abdellatif Aloui à un mois.

Rappelons que le 8 avril 2021, le tribunal militaire de Tunis avait condamné Ameur Ayed à 4 mois de prison et Abdellatif Aloui, à 3 mois, et ce pour insultes et diffamation.

Rappelons aussi que cette affaire fait suite aux déclarations du journaliste Zitouna TV qui avait comparé le président de la république, en direct à la télévision, à un «fils de pute», et «à Hitler», entre autres injures et diffamations, également colportées par le député islamiste.

Ils avaient alors tous deux été arrêtés le 3 octobre : Abdellatif Aloui avait été remis en liberté après trois jours alors qu’Ameur Ayed avait été libéré, pour sa part, le 25 novembre.

Y. N.