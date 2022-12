Clôture de la 54e édition du Festival international du Sahara de Douz

La 54e édition du Festival international du Sahara de Douz s’est clôturée hier, dimanche 25 décembre. Le festival a réussi cette année à faire face à différents défis financiers et logistiques.

Le festival du Sahara de Douz est l’un des plus grands événements du sud tunisien. Depuis plus de 50 ans déjà, il réunit un public large dont des touristes et met en compétition des poètes et des chanteurs.

Cette édition a été celle de tous les défis, a souligné le directeur du festival Abdelmajid Boukhris, à cause de nombreux obstacles financiers et logistiques auxquels de plus en plus de festival tunisiens font face.

L’édition 2022 a été malgré tout une réussite et a offert au public une panoplie de spectacles et de rencontres autour du folklore et de l’artisanat du sud. Depuis 1967, le festival, qui se tient dans la ville qui compte le plus de palmiers en Tunisie, promeut à travers sa programmation le patrimoine de la tribu arabo-berbère des Mrazigs.

F.B