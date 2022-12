Rencontre à Sbeitla sur l’histoire de l’Afrique romaine

Deux cents experts du monde entier, spécialisés dans les différentes déclinaisons de l’épigraphie romaine, ont participé le 19 décembre à Sbeitla (Kasserine), en Tunisie, au XXIIe Colloque international «L’Africa Romana», avec une session spéciale sur les nouvelles découvertes épigraphiques.

A cette occasion, des visites de sites archéologiques, des présentations de livres, des spectacles et des expositions ont également été organisés, dans le but d’enrichir la connaissance de l’histoire de l’Afrique romaine.

Des chercheurs des deux rives de la Méditerranée – Algérie, Maroc, Espagne, France, Italie et Tunisie – ont partagé leurs réflexions sur de nouvelles recherches sur l’histoire ancienne de l’Afrique du Nord.

Le représentant de l’Université de Sassari et de l’École archéologique italienne de Carthage, Attilio Mastino, a souligné que les études sur l’antiquité grecque et romaine connaissent sans aucun doute un moment de grand intérêt et d’importance du point de vue scientifique, compte tenu à la fois la qualité des résultats obtenus et la bonne réputation dont jouit partout la recherche, en raison du grand intérêt qu’elle porte au patrimoine culturel.

La conférence était organisée par l’Université de Sassari, avec l’Agence de mise en valeur du patrimoine et de promotion culturelle, l’Institut national du patrimoine de Tunisie, avec l’Ecole archéologique italienne de Carthage et l’Université de Paris-Nanterre, avec le parrainage du ministère des Affaires culturelles de la Tunisie et de l’Association internationale d’épigraphie grecque et latine, avec la contribution de la Fondazione di Sardegna.

Source : Ansa.