Tunis | SNJT : Mobilisation et appel à la libération de Mourad Zeghidi

A la veille d’une nouvelle comparution de Mourad Zeghidi, devant le juge d’instruction du tribunal, le Syndicat national des journalistes tunisiens (SNJT) a de nouveau appelé à la mobilisation.

Dans un communiqué publié ce mercredi 14 mai 2025, le SNJT a appelé tous les journalistes, professionnels des médias et défenseurs de la liberté d’expression à se rassembler demain, dès 10h devant le ribunal de première instance de Tunis, en soutien à Mourad Zeghidi

Cette action de solidarité vise à dénoncer ce que le syndicat et de nombreux observateurs considèrent comme une atteinte à la liberté de la presse et la présence massive des journalistes et des soutiens demain matin devant le tribunal se veut un message clair : : « la liberté de la presse est un pilier essentiel de toute démocratie et sa remise en question ne saurait être tolérée », souligne le SNJT.