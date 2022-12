Ezzeddine Saidane : «Le budget de la Tunisie augmente de 32% en 2023»

L’encours total de la dette extérieure de la Tunisie a atteint environ 132 milliards de dinars en 2021 (environ 41,6 millions de dollars), selon le dernier ‘‘Rapport sur la dette internationale 2022’’ de la Banque mondiale (BM), publié en décembre 2022.

La Tunisie fait face à «un endettement alarmant», a déclaré l’économiste Ezzeddine Saidane, qui a expliqué que la détérioration des perspectives économiques du pays est due à «la mauvaise gestion de la crise provoquée par la pandémie de Covid-19 et la guerre entre la Russie et l’Ukraine».

«C’était une situation exceptionnelle gérée par une décision politique : le confinement, qui a pourtant nécessité l’injection de liquidités supplémentaires pour protéger l’économie et le marché du travail. Cela n’a pas été fait et a entraîné une stagnation économique et la disparition de milliers d’entreprises et d’emplois», explique l’économiste.

Concernant le budget de l’Etat 2023, l’économiste le trouve «dénué d’esprit et d’effet économique», rappelant qu’un budget doit être un outil de relance économique «ce qui n’est pas le cas» avec ce budget.

L’économiste fait état d’une «explosion du budget» car «son volume n’a pas augmenté de seulement 14,5% par rapport à 2022, mais plutôt de 32%». Le chiffre de 14,5% a été avancé sur la base d’une comparaison erronée entre un volume budgétaire initial et un volume budgétaire supplémentaire lorsque la comparaison doit être faite entre deux volumes budgétaires initiaux.

Saidane a souligné qu’il y a encore de l’espoir et que «le sauvetage est toujours possible à condition que les décideurs fassent preuve de volonté et de patriotisme». Selon l’économiste, «la seule solution consiste à arrêter l’hémorragie d’abord en revoyant le modèle de dépenses de l’Etat et en engageant le pays dans une vaste opération de sauvetage de l’économie».

Source : Tap.