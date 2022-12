« Les célèbres chanteurs tunisiens juifs » : Un ouvrage signé Fakher Rouissi

Les chanteurs juifs ont fortement contribué à la richesse du patrimoine musical tunisien, mais beaucoup d’entre eux ont été oubliés. Fakher Rouissi nous offre un bel ouvrage qui rend hommage aux figures juives de la chanson tunisienne.

Par Fawz Benali

On connaît Habiba Msika, Cheikh Afrite, Raoul Journo … Mais la liste des chanteurs tunisien juifs est encore très longue. Un beau livre est paru cette année pour faire sortir de l’ombre des artistes qui ont tant donné au patrimoine musical tunisien depuis plus d’un siècle.

Une partie de l’histoire oubliée

« C’est en consultant certains documents que j’ai découvert que la grande majorité des chansons de notre patrimoine musical était l’œuvre de juifs tunisiens, et que le grand public n’était pas au courant de cette réalité. Pire, certaines chansons sont attribuées à d’autres chanteurs, ce qui a fait leur succès. », Explique l’auteur du livre Fakher Rouissi qui avait consacré en 2018 un ouvrage à la chanteuse et actrice tunisienne Fatiha Khairi.

Il aura fallu trois ans de recherches et de documentation pour que « Les célèbres chanteurs tunisiens juifs » voie le jour. Un travail de longue haleine pour récolter des documents rares piochés dans des journaux, dans les archives du Palais Ennejma Ezzahra ou encore auprès de la descendance de certains artistes, mais aussi grâce à l’aide notamment de Habib Kazdaghli qui préface le livre et de l’éditeur Moncef Ben Jemâa.

Un ouvrage qui s’adresse à tous

Le livre est paru en avril 2022 et s’étale sur plus de 300 pages à travers lesquelles on découvre la biographie de 26 artistes tunisiens d’origine juive dont les chansons continuent de traverser les générations. Des photos, des paroles de chansons, des affiches de concerts, des biographies, des anecdotes … l’ouvrage est richement documenté et s’adresse aussi bien aux chercheurs et aux étudiants, qu’à de simples curieux et mélomanes qui souhaitent en savoir plus sur cette minorité qui a fortement contribué à enrichir le patrimoine musical tunisien en particulier et culturel en général. D’ailleurs l’ouvrage évoque aussi vers la fin la contribution juive dans l’effervescence du théâtre et du cinéma en Tunisie, notamment l’illustre Albert Semmama Chikli qui avait offert au cinéma tunisien son tout premier film « Zohra », paru en 1922.

L’auteur Fakher Rouissi avec l’ancien ministre du tourisme René Trabelsi

A sa sortie, le livre a été présenté à l’évènement Djerba Cult lors du pèlerinage d’El Ghriba à Djerba et a fortement suscité l’intérêt des pèlerins juifs.

Fakher Rouissi travaille en ce moment sur la version française du livre qui devrait sortir au mois d’avril prochain et qui sera enrichi par d’autres biographies dont celle de la chanteuse de jazz Nadine Tibi.