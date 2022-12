Les Journées musicales de Carthage, l’événement phare du début de l’année 2023

Absentes du calendrier culturelle de l’année 2022, les Journées musicales de Carthage (JMC) seront de retour dès le 21 janvier 2023 pour une nouvelle édition placée sous le signe de la découverte et de l’ouverture sur les musiques du monde.

La 8e édition des JMC aura lieu du 21 au 28 janvier prochain sous la direction de la chanteuse et musicologue Dorsaf Hamdani qui succède à Sami Ben Saïd (directeur de la 7e édition).

Contrairement aux JCC et aux JTC, les JMC ne seront pas compétitives afin de laisser place à la découverte, aux rencontres et au développement du marché des industries musicales. Les musiques tunisienne, africaine et arabe seront à l’honneur, mais aussi les fusions et le métissage entre le classique et le contemporain.

20 projets tunisiens et 10 internationaux ont été retenus pour faire partie de la 8e édition qui comprendra des concerts de musique dans différents espaces de la capitale, des ateliers, un marché des industries musicales et différentes rencontres entres artistes, producteurs et différents acteurs de la scène musicale.

F.B