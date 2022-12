Tunisie : Néji Jalloul préconise une trêve sociale contre une trêve des prix

Le président du parti de la Coalition nationale tunisienne, Neji Jalloul, a appelé à un dialogue national et social sous la tutelle de l’Union générale tunisienne du travail (UGTT) qui conduirait à un gouvernement de salut national soutenu par la centrale syndicale.

Ce gouvernement ne pourrait pas réussir si l’UGTT ne l’assure pas de son soutien et ne s’engage pas à respecter une trêve sociale, contre une trêve sur les prix de la part du gouvernement, a indiqué l’ancien ministre de l’Education, qui parlait lors d’un meeting de son parti au gouvernorat de Gafsa, jeudi 29 décembre 2022.

Cette double exigence est très difficile à satisfaire, et M. Jalloul devrait le savoir, d’autant que les prix ne dépendent pas de la seule volonté du gouvernement, qui plus est, dans un contexte international volatile marqué par une forte inflation. Tout comme l’UGTT ne peut pas s’engager à observer une trêve sociale si les prix poursuivent leur tendance haussière actuelle, car il y a va de sa crédibilité même aux yeux de ses adhérents.

Commentant le discours du président Kaïs Saïed, avant-hier, où il a lancé des menaces et des accusations contre ses opposants, Neji jalloul a déclaré que «les propos du président de la république font peur», ajoutant : «Qu’on arrête d’accuser les autres de trahison !».

«Les partis, les syndicats et le président lui-même considèrent le pouvoir comme un butin de guerre», a déclaré Jalloul, laissant entendre que les politiciens en Tunisie considèrent le pouvoir à l’aune de l’intérêt et du bénéfice qu’ils peuvent en tirer sur le plan personnel et non de ce qu’ils pourraient, eux, apporter à la nation, en termes d’acquis et de progrès. «Cette mentalité ne pourra pas faire avancer le pays», a-t-il souligné.

«Le citoyen tunisien s’abstient de faire de la politique parce qu’il voit que les partis se pressent seulement pour gouverner», a aussi ajouté l’historien, qui fait allusion au taux d’abstention historique de 90% enregistré lors des législatives du 17 décembre, et qui dénote une grave désaffection de la chose publique.

I. B.