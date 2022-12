Tunisie : Entrée gratuite aux sites et musées le jour du nouvel an

L’entrée sera gratuite demain, dimanche 1er janvier 2023, à tous les sites, monuments et musées, à l’occasion du nouvel an.

Dans un communiqué publié sur sa page officielle, l’Agence de Mise en valeur du Patrimoine et de Promotion culturelle (AMVPPC) a annoncé qu’une quarantaine de sites, de monuments et de musées dans les différentes régions du pays sera ouverte gratuitement au public tout au long de la journée du dimanche 1er janvier dans le cadre de la célébration du nouvel an.

L’entrée à ces sites et monuments sera gratuite le premier dimanche de chaque mois tout au long de l’année afin d’encourager le plus grand nombre de personnes à découvrir la richesse de notre patrimoine culturel.

Liste des sites et musées ouverts gratuitement

F.B