Tunisie : Trois concerts de musique classique pour célébrer le nouvel an

Trois concerts de musique classique sont prévus pour demain, dimanche 1er janvier, pour célébrer le nouvel, et ce, au Théâtre municipal de Tunis et à l’Opéra de Tunis.

Comme chaque année, le Carthage Symphony Orchestra sous la houlette de Hafedh Makni présente deux concerts du nouvel an au Théâtre municipal de Tunis, avec deux programmes différents. Le premier commencera à 16h autour d’un programme de musique autrichienne, et le deuxième est prévu à 19h30 avec un programme plus varié autour des musiques du monde.

De son côté, l’Orchestre symphonique tunisien, sous la direction de Fadi Ben Othman, présentera à partir de 17h, à l’Opéra de Tunis (Cité de la Culture), des œuvres majeures du répertoire classique mondial, et ce, avec la participation de 70 artistes de différentes générations.

F.B