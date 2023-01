Tunisie : Agil à la rencontre de ses partenaires

Parce que la proximité et l’écoute des clients et partenaires sont parmi ses valeurs, la Société nationale de distribution des pétroles (SNDP Agil) a clôturé l’année en beauté, en organisant, durant le dernier trimestre 2022 des rencontres avec tous ses partenaires.

Ces rencontres ont eu lieu avec les gérants des stations service routières, des ports de pêche et de plaisance et des dépositaires gaz à Sfax, Tunis, Hammamet, Sousse et Mahdia. Elles se sont déroulées dans une ambiance conviviale, en présence des responsables de la SNDP, qui ont profité de l’occasion pour échanger sur les perspectives de l’activité de distribution des carburants dans le monde et plus particulièrement dans le réseau Agil à travers tout le territoire de la Tunisie.

Lors de ces rencontres, Khaled Bettine, PDG d’Agil a exposé les résultats, performances et réalisations de l’entreprise depuis le début de l’année, ainsi que sa stratégie pour les années à venir.

Le PDG a ainsi loué les efforts remarquables qui ont été fournis aussi bien par le personnel d’Agil que celui des stations service, gérants et pompistes, pour assurer le ravitaillement des automobilistes lors des périodes de stress dues aux difficultés passagères d’approvisionnement en produits pétroliers. Il a également mis en exergue les efforts des dépositaires pour desservir tout le territoire tunisien en bouteilles GPL.

Les présents ont salué cette initiative qui leur a permis un échange direct et ouvert avec des responsables de l’entreprise, d’exposer leurs préoccupations et de suggérer des solutions aux problèmes posés; ce qui ne fait que renforcer leur sentiment d’appartenance à la grande famille Agil, volontaire, complémentaire, solidaire et dévouée au service de la clientèle.