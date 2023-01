Tunisie : Bhiri comparaîtra demain, mercredi 4 janvier, devant le juge d’instruction

Le dirigeant du parti islamiste Ennahdha et ancien ministre de la Justice Noureddine Bhiri comparaîtra demain mercredi 4 janvier 2022 devant le juge d’instruction, après le report de son audition le 6 décembre dernier par le Pôle judiciaire antiterroriste.

Bhiri qui sera entendu en tant qu’accusé dans l’affaire relative à des suspicions d’octroi de passeports tunisiens de manière illégale à des personnes étrangères, qui a été révélé l’an dernier.

Dans un post publié dans la soirée de ce mardi 3 janvier, Noureddine Bhiri a crié son innocense, en rappelant qu’il comparaîtra devant le juge d’instruction, pour la 2e fois dans le cadre de cette affaire : «les recherches dans ce dossier ont été lancées après le coup d’État de 2021, et l’autorité a tenté de couvrir l’enlèvement, la détention forcée, la torture et la tentative d’assassinat qui m’ont visé fin décembre dernier, crimes qui font l’objet d’enquêtes judiciaires nationales et internationales», a-t-il commenté.

Le dirigeant Ennahdha a également indiqué qu’il comparaîtra demain, «avec la certitude que le dossier en cours d’instruction est dépourvu de toute preuve matérielle et légale», et d’ajouter : «j’ai également pleinement confiance en mon innocence et en l’innocence de tous ceux qui ont été impliqués dans ce dossier, y compris les juges honorables, qui paient leur adhésion à leur indépendance et leur refus de se soumettre aux instructions ( en référence aux magistrats qui ont été révoqués par un décret présidentiel pour suspicions de liens avec cette affaire)».

Y. N.