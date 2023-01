Tunis : Un étranger se fait passer pour un consul afin d’escroquer ses compatriotes venus en Tunisie pour des soins médicaux

La Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) a annoncé, ce jeudi 5 janvier 2023, l’arrestation d’un étranger, à Tunis, qui se faisait passer pour un consul pour afin d’escroquer ses compatriotes venus en Tunisie pour des soins médicaux.

Selon le communiqué de la DGSN, le suspect originaire d’un «pays voisin» prétendait à ses victimes qu’il était chargé de leurs dossiers médicaux afin de leur faciliter les soins dans des cliniques tunisiennes, et demandait en contrepartie des sommes variant entre 1000 et 4000 dinars tunisiens (DT) , présentées comme une garantie, en assurant qu’il se chargeait de payer ensuite le reste des montants demandés par les établissements sanitaires, en coordination avec l’ambassade du pays concerné…

La police judiciaire de Bab Bhar de Tunis a été chargée de mener l’enquête et elle est parvenue à arrêter le suspect qui était en possession de sommes d’argent en dinars tunisiens et en devises étrangères et qui a avoué son forfait, ajoute encore la même source.

Le ministère public a ordonné la mise en détention du suspect et la poursuite de l’enquête.

Y. N.