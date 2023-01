Dar Lasram à Sidi Bou Saïd : Le palais qui continue de traverser l’Histoire

L’un des derniers reportages de TV5 Monde a été consacré à Dar Lasram à Sidi Bou Saïd. Une somptueuse demeure fondée il y a près de deux siècles.

Au milieu des demeures en blanc et bleu du village de Sidi Bou Saïd, on reconnaît de suite Dar Lasrem qui a gardé sa couleur ocre d’origine. Fondée en 1931 par Cheikh Bach Kateb Mohamed Lasram, la demeure continue de traverser l’histoire et d’accueillir des artistes et des écrivains de différentes cultures et de différents horizons, séduits par son architecture, en emplacement et le charme unique qu’elle dégage.

F.B