Bourse de Tunis : démarrage de négociation d’une ligne de BTA

La Bourse des valeurs mobilières de Tunis (BVMT) informe le public qu’une ligne de bons de trésor assimilables (BTA) est négociée depuis le 5 janvier 2023.

La ligne de BTA dont le Code ISIN est TNHUVZNLATV4, est admise à la cote de la BVMT et est négociable sur le système de cotation électronique (Groupe 21) sous le libellé BTA 8% Janvier 2029.

Son taux d’intérêt est de 8%. Elle a un nominal de 1.000 DT et sa date de jouissance va du 27 décembre 2022 au 31 janvier 2029.

La BVMT rappelle toutefois que les modalités pratiques relatives à la cotation et au calcul des coupons courus des emprunts obligataires sont publiées sur son site internet, sous la rubrique Avis et décisions de la Bourse.

Les BTA sont des titres d’emprunts émis par l’Etat par voie d’adjudication, réservés aux spécialistes en valeurs du trésor et aux adhérents à la Société tunisienne interprofessionnelle pour la compensation et le dépôt des valeurs mobilières (Sticodevam ) ayant signé une convention avec le ministère des Finances.

L’emprunteur est le Trésor, leur valeur nominale est de 1.000 DT et leur cotation est en pourcentage du nominal. Le taux des BTA est fixe. Leur durée va de 2, 3, 4, 5 ans et multiple de 5 ans. Le remboursement se fait in-fine pour le principal et annuel à terme échu, pour les intérêts qui sont calculés sur la base d’une année de 365 jours.

Les BTA sont des titres négociables et assimilables. Négociables car les investisseurs peuvent les vendre sans attendre l’échéance finale. Ils sont en outre admis en chambre de compensation des valeurs mobilières (Sticodevam) et renégociables sur le marché secondaire.

Ils sont aussi assimilables, puisque les nouveaux emprunts sont émis avec les mêmes caractéristiques que celles des emprunts précédemment émis (émission de plusieurs souches sur une même ligne en leur confiant les mêmes caractéristiques de sorte que toutes les émissions deviennent fongibles).

