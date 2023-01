Migration irrégulière : Un intermédiaire, en possession d’armes blanches, arrêté au Kram

La police a arrêté, au Karam (banlieue nord de Tunis), un Subsaharien opérant comme intermédiaire dans l’organisation de traversées clandestines vers l’Europe. Également accusé d’escroquerie, le suspect, qui a été interpellé en possession d’armes blanches, a été placé en détention.

Une enquête a été ouverte suite à une plainte pour escroquerie déposée par un Subsaharien contre l’un de ses compatriotes, en affirmant lui avoir donné 6500 dinars tunisiens, en sa qualité d’intermédiaire dans le cadre d’une traversée clandestine vers les côtes européennes, mais que ce dernier n’a plus répondu à ses appels et n’a plus donné signe de vie.

L’intermédiaire a été identifié et une descente a été effectuée par le district sécuritaire de Carthage, dans la maison qu’il loue au Kram, où il a été arrêté, précise la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) dans un communiqué publié ce samedi 7 janvier 2022.

Des armes blanches et 3000 dinars tunisiens ont été saisis chez le suspect, qui a été placé en détention sur ordre du ministère public, alors que l’enquête se poursuit.

Y. N.