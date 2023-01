Première tunisienne de « Harka » en présence de l’équipe du film

Tourné à Sidi Bouzid et primé à Cannes, le film « Harka » de Lotfy Nathan sort dans les salles de cinéma en Tunisie à partir de demain, mercredi 11 janvier. À cette occasion, l’équipe du film sera présente au Cinémadart et le réalisateur donnera une masterclass.

Après avoir été sélectionné et primé dans différents festivals internationaux dont le Festival de Cannes (Un certain regard), le film « Harka » réalisé par le cinéaste américain d’origine égyptienne Lotfy Nathan sort dans les salles de cinéma en Tunisie.

Le réalisateur et l’acteur principal du film Adam Bessa (ayant remporté le prix de la meilleure interprétation à Cannes) seront au Ciné-Madart à Carthage pour une projection spéciale et un débat inédit avec le public tunisien, et ce, le 11 janvier à partir de 19h30.

Le cinéaste Lotfy Nathan offrira une masterclasse autour du thème « De la réalité à la fiction » toujours au Ciné-Madart le jeudi 12 janvier à 11h. (L’entrée sera libre).

F.B