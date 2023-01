« Ki peint koi » : Une exposition collective à découvrir à la galerie Saladin

La galerie Saladin à Sidi Bou Saïd accueille en ce moment et jusqu’au 23 janvier l’exposition collective « Ki peint koi », placée sous le signe de l’éclectisme.

La galerie Saladin inaugure l’année 2023 avec une exposition de groupe inédite où se sont réunis sept artistes plasticiens dont six artistes femmes.

« Ki peint koi » donne à voir une quarantaine œuvres exceptionnelles d’artistes de différents horizons et sensibilités. On y retrouve l’illustre peintre au talent immense Jamel Chaouki Mahdaoui, entouré de Salma Ben Aïcha, de Sonya Lakhoua, d’Aïcha Ibrahim, d’Imen Aloulou Masmoudi, de Rym Hajjem Bouattour et de Sonya Zoghlami.

