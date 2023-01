Tunisie : Propositions de la LTDH pour sortir de la cirse

La Ligue tunisienne de défense des droits de l’homme (LTDH) a exprimé son inquiétude face à la détérioration de la situation générale en Tunisie, tout en pointant du doigt l’Exécutif et en le tenant pour responsable de l’aggravation de la crise socio-économique.

Dans un communiqué publié, ce vendredi 13 janvier 2022, à l’occasion de la commémoration de la révolution du 14 janvier, la LTDH a affirmé que la crise que traverse le pays «empêche les Tunisiens de concrétiser leurs aspirations à un État civil, démocratique, garantissant les droits et les libertés, où règne la justice et le respect pour la loi».

La Ligue a de ce fait publié une série de propositions qui permettraient de sortir de la crise, appelant notamment à la suspension du 2e tour des législatives, au retrait des décrets qui vont contre les fondements de l’État civil et la séparation entre les pouvoirs et à leur tête le controversé décret 54, qui porte atteinte à la liberté d’expression.

Dans son communiqué, la LTDH a également réclamé l’application des décisions du tribunal administratif en ce qui concerne les juges révoqués, la publication du mouvement judiciaire ainsi que la révision de la loi de Finances 2023.

La Ligue des droits de l’Homme a aussi appelé à la formation d’un gouvernement de compétences qui sera dirigé par une personnalité nationale avec le soutien des organisations nationales, de la société civile et des forces politiques, et «qui sera chargé d’assainir le climat politique, de présenter des alternatives économiques et sociales et deprendre des mesures concrètes pour faire face à la crise économique, au chômage, à la migration irrégulière et autres manifestations d’absence de perspectives».

Enfin l’organisation a affirmé sa pleine disponibilité à s’engager dans la lutte pacifique et dans toutes les initiatives visant à perpétuer les valeurs d’un État civil et démocratique garant des droits et libertés, tout en appelant les forces vives, les organisations et les composantes de la société civile à poursuivre l’action commune afin de réaliser les revendications de la révolution et de préserver ses acquis.

Y. N.