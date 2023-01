Hamma Hammami : «Kaïs Saïed aura le même sort que Ben Ali»

Hamma Hammami a déclaré que le président de la république «Kaïs Saïed aura le même sort de Ben Ben Ali qui a affamé le peuple tunisien», ajoutant que «la démocratie et le peuple sont le seul moyen pour faire tomber le nouveau despotisme.»

Le porte-parole du Parti des travailleurs (Al-Oummal), qui participait aux manifestations des partis de l’opposition organisées aujourd’hui, samedi 14 janvier 2023, au centre-ville de Tunis, à l’occasion du 12e anniversaire de la révolution, pour protester contre la dérive autoritaire de Saïed, a ajouté que ce dernier «cherche à instaurer un pouvoir despotique en Tunisie et il ne réussira pas».

«La révolution du 14 janvier 2011 manquait de programme et n’avait pas d’horizon clair», a encore déclaré Hammami, et en réponse à une question sur les initiatives actuelles appelant à un dialogue national, il a répondu «Quelles initiatives ? Aujourd’hui, le seul langage avec Saïed est celui de la lutte et de la résistance pour renverser le système tyrannique».

«Le peuple tunisien le chassera du pouvoir comme il en a chassé Ben Ali et il finira en prison ou en exil», a conclu Hamma Hammami.

I. B.