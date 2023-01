Nabeul : Arrestation de 3 individus qui ont planifié des actes de vandalisme et de violences

Le ministère de l’Intérieur a annoncé, dans la soirée de ce samedi 14 janvier 2023, l’arrestation de 3 jeunes à Nabeul, en possession de cocktails Molotov, qui ont planifié des actes de vandalisme et de violences.

Dans son communiqué, le ministère précise que les suspects ont été arrêtés par des unités du district sécuritaire de Grombalia, et que les cocktails Molotov, ont été saisis dans le véhicule de l’un des concernés, ajoutant que le ministère public du Tribunal de première instance de Nabeul a ordonné leur mise en détention.

Le parquet a décidé de les poursuivre pour association de malfaiteurs dans le but de causer des dommages aux propriétés publiques et privées et de semer la terreur parmi les citoyens, ajoute encore le ministère.

La même source affirme également, détenir des informations dans le cadre de cette affaire, selon lesquelles des délinquants ont essayé de pousser des mineurs à provoquer des troubles dans certains quartiers populaires, sachant que l’enquête se poursuit sur ordre du parquet.

Y. N.