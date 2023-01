Tunisie : Le Festival My First Doc de retour sur la toile et en accès gratuit

La 5e édition du Festival My First Doc se poursuit sur la toile du 14 au 22 janvier en ligne. Tous les films seront disponibles gratuitement.

Après avoir eu lieu au mois de décembre dernier à la Cinémathèque tunisienne, le festival annuel dédié au cinéma documentaire My First Doc revient en version numérique afin de permettre à un plus large public de découvrir les films programmés, et ce, en accès gratuit.

Près de vingt films issus de différents pays du monde entre courts et moyens métrages seront mis à la disposition du public sur la plateforme du festival.

F.B