Tunisie : Un réseau de falsification de documents pour l’octroi de visas, démantelé à Sousse

La police judiciaire a démantelé, à Sousse, un réseau spécialisé dans la falsification de documents officiels pour l’octroi de visas pour l’étranger, annonce le ministère de l’Intérieur.

Dans un communiqué publié ce lundi 16 janvier 2023, le ministère précise qu’une enquête a été menée par la PJ sur la base d’informations et d’investigations et a permis l’arrestation de 3 membres de ce réseau, dont un faisant l’objet de 10 mandats de recherche, notamment pour falsification et escroquerie.

Les perquisitions menées aux domiciles des suspects a permis la saisie de 16 passeports, deux cartes d’identité étrangères, des attestations de travail, des fiches d’état civil, des cartes d’assurances maladie, visiblement falsifiés selon le communiqué du ministère.

Les trois suspects, dont un propriétaire d’un commerce de services publicitaires, ont été placés en détention sur ordre du ministère public, alors que l’enquête se poursuit.

Y. N.